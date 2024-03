Sci di fondo, Coppa del Mondo 2023/2024: doppietta Norvegia a Falun, Pellegrino e Monsorno out ai quarti

Si è aperto con la sprint in tecnica classica il weekend di Falun, l’ultimo della stagione valido per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. La nazione protagonista, come al solito, è stata la Norvegia, che ha trionfato in entrambe le gare. Merito di Kristine Stavaas Skistad e Johannes Hoesflot Klaebo, capaci di sbaragliare la concorrenza.

Per quanto riguarda la prova maschile, Klaebo ha vinto piuttosto facilmente, tagliando il traguardo in 2:56.78, precedendo di oltre un secondo il finlandese Vuorinen e il connazionale Amundsen, che stringe i denti e difende il primo posto in classifica generale. Eliminato ai quarti invece Federico Pellegrino, bravo a superare le qualificazioni ma poi uscito di scena (per soli 12 centesimi).

Nella prova femminile, invece, Skistad è riuscita a tenersi alle spalle il trio svedese composto da Svahn, Sundling e Ribom, imponendosi in 3:16.17 con oltre un secondo di vantaggio. Stesso destino per l’unica azzurra in grado di superare le qualificazioni, Nicole Monsorno, terza nella sua heat ai quarti e costretta a fermarsi a un passo dalla semifinale. Il weekend proseguirà domani, sabato 16 marzo, con l’individuale da 10 km in tecnica classica.