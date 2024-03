Ginnastica artistica maschile, EnBW DTB Pokal 2024: medaglia d’argento per l’Italia Junior a Stoccarda

E’ partita con il piede giusto per l’Italia la 30ª edizione del torneo internazionale EnBW DTB Pokal, di scena a Stoccarda, in Germania. La Squadra Nazionale junior di Ginnastica Artistica maschile ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella Team Challenge di categoria. Meglio di Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Gabriele Louis Lupo (Ginnastica Genzano), Pietro Mazzola (Ginnastica Sampietrina), Ivan Rigon (Corpo Libero Gymnastics Team) e Simone Speranza (New Sport), secondi con 233.496 punti, hanno fatto solo gli Stati Uniti, vittoriosi con il punteggio di 236.828. Terzo posto invece la Francia con 232.294.

“La gara era partita male per via dell’infortunio di Rigon al primo attrezzo al volteggio, ma pur con la squadra rimaneggiata c’è stata una splendida prestazione. I ragazzi sono rimasti sul pezzo e sono soddisfatto anche a livello di classifica” ha raccontato il Direttore Tecnico Giuseppe Cocciaro ai microfoni della Federginnastica. Entusiasta anche il responsabile delle squadre giovanili Nicola Costa, che ha dichiarato: “Siamo reduci da una settimana molto produttiva di allenamento congiunto a Kienbaum ed era una gara per fare esperienza e testare i candidati alla convocazione. Oggi i ragazzi si sono comportati molto bene nonostante gli imprevisti. Incrociamo le dita per Rigon, che è una pedina molto importante per noi“.

Oltre alla medaglia, l’Italia si gode anche i pass per le finali di specialità al volteggio e al corpo libero conquistati da Brugnami e la finale agli anelli raggiunta da Mazzola. Tutte le gare degli italiano saranno trasmesse in differita sulla nuova piattaforma OTT Sportface Tv: per vederle (in maniera del tutto gratuita), basterà scaricare l’app per iOS e Android oppure registrarsi attraverso il sito.