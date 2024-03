Udinese, Cioffi: “I nostri tifosi? Fantastici, domani li faremo gioire”

“I nostri tifosi? Fantastici, domani li faremo gioire“. Così si è espresso Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, in vista del match con il Torino che si disputerà domani alle 15:00 alla Dacia Arena. Il riferimento è al fatto che in questo campionato i friulani hanno ottenuto solo una vittoria tra le mura amiche, quella contro il Bologna dello scorso 30 dicembre. Gli altri tre successi sono invece arrivati tutti in trasferta, con Milan, Juventus e Lazio, quest’ultima sconfitta nell’ultimo turno di Serie A. Una situazione anomala che Cioffi aveva commentato proprio nel post gara della partita con la Lazio, parlando di una pressione eccessiva da parte dei tifosi nelle partite casalinghe che non faceva rendere al meglio i giocatori. La risposta della Curva Nord friulana era stata immediata, con l’esposizione di uno striscione fuori lo stadio recante la frase: “Dici che ti mettiamo pressione? Taci e porta rispetto per la nostra passione”.

Così, nella conferenza stampa della vigilia del match con il Torino, Cioffi ha voluto chiarire quale fosse il senso delle sue dichiarazioni. “Le mie parole sono state strumentalizzate, io non ho mai parlato di pressione dei tifosi. Il pubblico dell’Udinese è una tifoseria all’inglese, poi ovviamente vengono qui, pagano il biglietto e pretendono soddisfazioni. Se fischiano è giusto. C’è un passaggio che non è stato colto”, ha dichiarato l’allenatore dei bianconeri, che ha poi proseguito spiegando come “il concetto che volevo fare passare è che mi aspetto amore. Poi se la squadra delude viene fischiata, ma anche questa è una forma di amore. Sono convinto che domani faremo gioire i tifosi“.

Cioffi ha poi analizzato la partita che aspetta la sua squadra domani. In primo luogo si è detto fiducioso sia per l’entusiasmo generato dalla vittoria con la Lazio, sia per l’importante recupero di Bijol, assente da quasi quattro mesi e rientrato proprio contro i biancocelesti nell’ultimo quarto d’ora di gara. In difesa non ci sarà invece Peréz, squalificato, mentre a centrocampo Payero dovrebbe essere ancora preferito a Samardžić, anche se “in futuro potrebbe essere possibile vedere una convivenza tra i due”. Un pensiero anche per l’ex Masina, per il quale Cioffi, con il sorriso sulle labbra, ha espresso la speranza che “non giochi perché sta bene ed è un giocatore talentuoso. Sono contento per lui: è un grande professionista e raccoglierà quello che ha seminato.”