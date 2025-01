William Poromaa vince la mass start (20 km) di Les Rousses, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024/2025. Lo svedese la spunta in volata sul finlandese Iivo Niskanen (+0″9) dopo il testa a testa negli ultimi tre chilometri. Cala nel finale il norvegese Simen Hegstad Krueger, terzo a 5″. Fuori dal podio l’altro norvegese Erik Valnes, quarto a 10″8. Distacchi risicati con il francese Hugo Lapalus quinto a 12″4 e l’austriaco Mika Vermeulen sesto a 12″7. Vicini anche il tedesco Friedrich Moch, settimo a 14″4, lo svizzero Jonas Bauman, ottavo a 16″, e il norvegese Iver Andersen, nono a 17″4. Completa la top ten lo sciatore andorrano Altimiras (+25″8).

La top ten di giornata

William Poromaa (SWE) 51’43″1 Iivo Niskanen (FIN) +0″9 Simen Hegstad Krueger (NOR) +5″0 Erik Valnes (NOR) +10″8 Hugo Lapalus (FRA) +12″4 Mika Vermeulen (AUT) +12″7 Friedrich Moch (GER) +14″4 Jonas Baumann (SUI) +16″0 Iver Tildheim Andersen (NOR) +17″4 Ireneu Esteve Altimiras (AND) +25″8

La classifica generale aggiornata

Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 1217 punti Edvin Anger (SWE) 877 punti Erik Valnes (NOR) 873 punti Harald Amundsen (NOR) 836 punti Hugo Lapalus (FRA) 805 punti Simen Krueger (NOR) 787 punti Federico Pellegrino (ITA) 776 punti Mika Vermeulen (AUT) 769 punti Ben Ogden (USA) 705 punti Friedrich Moch (GER) 699 punti

31. Elia Barp (ITA) 269 punti

34. Martino Carollo (ITA) 247 punti

54. Paolo Ventura (ITA) 157 punti

59. Michael Hellweger (ITA) 150 punti

63. Simone Daprà (ITA) 139 punti

83. Giovanni Ticco (ITA) 88 punti

93. Davide Graz (ITA) 72 punti

94. Lorenzo Romano (ITA) 71 punti

132. Martin Codarazzi (ITA) 24 punti

137. Giacomo Gabrielli (ITA) 20 punti

Al femminile

Dominio totale della svedese Frida Karlsson (55’29″1), che rifila oltre un minuto alla connazionale Ebba Andersson, seconda a 1’29″9. Terza a 1’41″3 l’austriaca Teresa Stadlober. Distacchi siderali con la norvegese Astrid Slind quarta a più di due minuti dalla vetta (+2’07″4). Chiudono in volata Katharina Hennig e Kerttu Niskanen, rispettivamente quinta e sesta a 2’21″0 e 2’21″6 da Karlsson. Settima e ottava le due tedesche Victoria Karl (+2’54″6) e Pia Fink (+2’57″4). Completano la top ten le altre due svedesei Jonna Sundling (+3’25″3) e Emma Ribom (+3’25″5).

La top ten di giornata

Frida Karlsson (SWE) 55’29″1 Ebba Andersson (SWE) +1’29″9 Teresa Stadlober (AUT) +1’41″3 Astrid Oeyre Slind (NOR) +2’07″4 Katharina Hennig (GER) +2’21″0 Kerttu Niskanen (FIN) +2’21″6 Victoria Karl (GER) +2’54″6 Pia Fink (GER) +2’57″4 Jonna Sundling (SWE) +3’25″3 Emma Ribom (SWE) +3’25″5

La classifica aggiornata

Jessie Diggins (USA) 1300 punti Victoria Karl (GER) 1154 punti Astrid Oeyre Slind (NOR) 1142 punti Therese Johaug (NOR) 1065 punti Kerttu Niskanen (FIN) 1014 Ebba Andersson (SWE) 886 punti Teresa Stadlober (AUT) 872 punti Heidi Weng (NOR) 859 punti Jasmi Joensuu (FIN) 725 punti Pia Fink (GER) 720 punti

29. Caterina Ganz (ITA) 391 punti

35. Anna Comarella (ITA) 295 punti

49. Nicole Monsorno (ITA) 201 punti

70. Federica Cassi (ITA) 83 punti

119. Francesca Franchi (ITA) 16 punti

122. Nadine Laurent (ITA) 15 punti

Italiani assenti

Giusto ricordare che la tappa di Les Rousses non prevedeva azzurri in gara. La squadra italiana è infatti impegnata in un raduno a Passo Lavazè, in Trentino, e ha deciso di saltare l’appuntamento sulle nevi francesi. Il responsabile tecnico Markus Cramer sta lavorando con tredici atleti in questo camp iniziato il 12 gennaio e che andrà avanti fino al 22 gennaio sulle piste fiemmesi. Oltre a Federico Pellegrino, al lavoro anche Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Martino Carollo, Caterina Ganz, Martina Di Centa e la padrona di casa Nicole Monsorno