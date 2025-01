La società azzurra protagonista sul calciomercato non soltanto con l’addio di Kvaratskhelia: possibile sorpresa dalla Serie B

L’addio di Kvaratskhelia è ormai ufficiale. Il Paris Saint-Germain ha annunciato l’arrivo dal Napoli dell’attaccante georgiano. Nelle casse di De Laurentiis andrà una cifra superiore ai 70 milioni di euro ed è ora partita la caccia al sostituto. Garnacho resta il nome in cima alle preferenze di Antonio Conte, ma strappare l’argentino con passaporto spagnolo al Manchester United non sarà impresa semplice.

La differenza tra offerta e richiesta è ancora molto ampia ed è normale quindi che a Napoli si vada a caccia di possibili alternative. Serve in sostituto di Kvara, ma non solo. Manna è al lavoro anche per regalare un rinforzo in difesa al proprio allenatore. Danilo il nome caldo, anche se negli ultimi giorni il brasiliano sembra essere fortemente tentato dal ritorno in patria.

Anche in questo caso si va a caccia di alternative con Skriniar, sfruttando il canale aperto con il Paris Saint-Germain, tra i possibili obiettivi di mercato. Ma non si ferma qui il calciomercato azzurro, con il Napoli che guarda anche al futuro ed ha individuato un giovane che potrebbe essere inserito in rosa subito per poi diventare importante in futuro. Un nome a sorpresa proveniente dalla serie B spagnola: Yeremay Hernandez.

Napoli-Yeremay: la doppia insidia

Classe 2002, attaccante esterno mancino, Jeremay milita nel Deportivo La Coruna, squadra impegnata nella seconda divisione spagnola. Il suo nome circola da qualche giorno in orbita Napoli, anche se il club spagnolo non si smuove dalla propria posizione: per cedere il giocatore c’è da pagare la clausola da 20 milioni di euro.

Oltre a questo ostacolo, ci sono altre due insidie sulla strada del Napoli: il Como e il Chelsea. la squadra lariana ha già avuto un contatto approfondito con il Deportivo, arrivando a offrire però una cifra ben lontana dai 20 milioni della clausola. E soprattutto l’inserimento del Chelsea a poter rappresentare un ostacolo per i piani del club di De Laurentiis. Gli inglesi, infatti, hanno la forza economica per convincere società e calciatore, ma anche il fascino del campionato inglese a tentare il 22enne attaccante.

Al momento il Napoli ha avuto contatti soltanto con l’entourage del calciatore, che è aperto alla destinazione italiana, ma serve affondare il colpo con il Deportivo per anticipare la concorrenza. Jeremay non è però al momento una priorità per il Napoli e potrebbe arrivare soltanto se dovesse andare via Ngonge, corteggiato da diversi club di serie A. Ora però è il momento di stringere per il sostituto di Kvaratskhelia e per il difensore: sono loro le priorità per Conte. Yeremay potrebbe rappresentare, invece, una intrigante sorpresa.