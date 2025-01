Johannes Lamparter vince la tappa di Schonach, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di combinata nordica 2024/2025. L’austriaco, dopo un buon salto (140.6 punti), risale nello sci di fondo e batte a sorpresa il leader della classifica generale Jarl Magnus Riiber, che aveva messo a segno il salto migliore (147.4), ma è calato nel piano concludendo a 5 secondi dalla vetta. Completa il podio il tedesco Vinzenz Geiger che, nonostante un brutto salto (17° con 132.2 punti), mette insieme un’ottima prestazione nel fondo e taglia il traguardo a 24″3 dal primo posto. Appena dietro tris austriaco con Martin Fritz (+29″7), Stefan Rettenegger (+33″4) e Franz-Josef Rehrl (+34″6), rispettivamente quarto, quinto e sesto. Male sugli sci Rehrl, che aveva ottenuto il secondo punteggio più alto nel salto (142.1 punti). Completano la top ten il norvegese Oftebro, settimo a 37″4, l’estone Ilves, ottavo a 40″3, l’austriaco Greiderer, nono a 41″8, e il tedesco Schmid, decimo a 43″2. Il migliore degli italiani è Aaron Kostner, 29° a 1’22″9 alla fine e 44° dopo il salto.

La top ten di giornata

Johannes Lamparter (AUT) 19’02″2 Jarl Magnus Riiber (NOR) +5″1 Vinzenz Geiger (GER) +24″3 Martin Fritz (AUT) +29″7 Stefan Rettnegger (AUT) +33″4 Franz-Josef Rehrl (AUT) +34″6 Jens Luraas Oftebro (NOR) +37″4 Kristjan Ilves (EST) +40″3 Lukas Greiderer (AUT) +41″8 Julian Schmid (GER) 43″2

29. Aaron Kostner (ITA) +1’22″9

39. Raffaele Buzzi (ITA) +2’02″9

47. Stefano Radovan (ITA) +2’18″0

56. Jacopo Bortolas (ITA) +3’22″7

La classifica generale aggiornata

Jarl Magnus Riiber (NOR) 740 punti Vinzenz Geiger (GER) 668 punti Julian Schmid (GER) 640 punti Johannes Lamparter (AUT) 547 punti Jesn Luraas Oftebro (NOR) 540 punti Ilkka Herola (FIN) 451 punti Stefan Rettenegger (AUT) 429 punti Joergen Graabak (NOR) 403 punti Kristjan Ilves (EST) 397 punti Martin Fritz (AUT) 394 punti

33. Raffaele Buzzi (ITA) 77 punti

34. Aaron Kostner (ITA) 76 punti

49. Alessandro Pittin (ITA) 25 punti

Al femminile

Tripletta norvegese con Ida Marie Hagen a fare la voce grossa sugli sci. Dopo il 10° posto nel salto (114.7 punti), la scandinava domina il fondo e chiude in 17’05″5 davanti alle connazionali Gyda WestvoldHansen (+18″0) e Marte Leinan Lund (+57″8). Crollo per Lisa Herner che, dopo il miglior punteggio nel salto (126.7 punti), non va oltre il 12° posto a 1’53″1. Bene sugli sci le italiane. Daniela Dejori, 27ª dopo il salto, conclude in 15ª piazza a 1’57″8. Veronica Gianmoena, 25° salto, è 17ª a 1’59″0 da Hagen. Più indietro Greta Pinzani, 24ª a 2’39″8.

La top ten di giornata

Ida Marie Hagen (NOR) 17’05″5 Gyda Westvold Hansen (NOR) +18″0 Marte Leinan Lund (NOR) +57″8 Nathalie Armbruster (GER) +59″1 Haruka Kasai (JPN) +1’00″3 Ema Volavsek (SLO) +1’01″0 Alexa Brabec (USA) +1’05″5 Lena Brocard (FRA) +1’14″4 Yuna Kasai (JPN) 1’21″3 Minja Korhonen (FIN) +1’24″0

15. Daniela Dejori (ITA) +1’57″8

17. Veronica Gianmoena (ITA) +1’59″0

24. Greta Pinzani (ITA) +2’39″8

La classifica generale aggiornata

Ida Marie Haagen (NOR) 600 punti Nathalie Armbruster (GER) 465 punti Haruka Kasai (JPN) 415 punti Gyda Westvold Hansen (NOR) 372 punti Ema Volavsek (SLO) 324 punti Yuna Kasai (JPN) 317 punti Minja Korhonen (FIN) 313 punti Marte Leinan Lund (NOR) 282 punti Lena Brocard (FRA) 260 punti Maria Gerboth (GER) 244 punti

19. Veronica Gianmoena (ITA) 132 punti

20. Daniela Dejori (ITA) 125 punti

25. Greta Pinzani (ITA) 101 punti

39. Anna Senoner (ITA) 18 punti