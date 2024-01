Sci di fondo: a Oberhof rientra Pellegrino, con lui altri 14 azzurri

Archiviato il Tour de Ski, riparte la Coppa del Mondo di sci di fondo con la tappa di Oberhof. La cittadina della Turingia sarà teatro da venerdì 19 gennaio a domenica 21 gennaio di una sprint e di una mass start in tecnica classica, prima delle staffette conclusive. Per i colori azzurri rientra Federico Pellegrino, che dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a terminare anzitempo il Tour de Ski è pronto per tornare a gareggiare. Oltre a lui ci saranno altri 14 atleti per l’Italia, tra cui il rientrante SImone Mocellini, che proprio nelle sprint in tecnica classica ha saputo cogliere nella scorsa stagione un duplice podio nel massimo circuito.

Questi i convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer per Oberhof, oltre a Pellegrino e Mocellini: Simone Daprà, Davide Graz, Elia Barp, Dietmar Nöckler, Giandomenico Salvadori, Alessandro Chiocchetti, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Nicole Monsorno, Anna Comarella, Martina Di Centa e Federica Cassol.