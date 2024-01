Calcio, Carrera sul futuro di Conte: “Ritorno alla Juve? Fattibile. È un vincente, può fare bene ovunque”

Il futuro di Antonio Conte è e sarà tra gli argomenti più chiacchierati del calcio italiano nel corso di questa prima parte di 2024. E in un’intervista a TV Play ne ha parlato Massimo Carrera, secondo allenatore del tecnico salentino quando era in bianconero. “Sono amico di Antonio ma non so nulla sul suo futuro. Credo un suo ritorno alla Juventus possa essere fattibile. Credo che i tifosi di qualsiasi squadra vorrebbero vedere Antonio sulla panchina della propria. Lui è un vincente, ha le qualità per fare bene ovunque. Il 3-5-2? Può adattarsi a qualsiasi rosa”, ha detto Carrera, il quale ha poi ammesso che accetterebbe al volo un nuovo incarico da “secondo” in bianconero.