Al ritorno in Coppa del Mondo di sci di fondo dopo i Mondiali di Trondheim, torna a ruggire Therese Johaug. La veterana norge, grande sconfitta della manifestazione iridata dove si è dovuta accontentare di tre argenti e un bronzo, sempre battuta dalle svedesi, ha conquistato il successo nella 20 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Oslo Holmenkollen. Tra le nevi di casa ha centrato la quinta vittoria in carriera nella capitale norvegese, chiudendo con il crono finale di 49:59.9 con il miglior tempo ad ogni intervallo cronometrico. In seconda posizione ha concluso la connazionale Astrid Øyre Slind, staccata di 16.5 secondi, mentre completa il podio la tedesca Victoria Carl (+53.4).

In principio al terzo posto aveva chiuso la campionessa iridata Ebba Andersson, ma è stata poi squalificata per aver rimediato il secondo cartellino giallo per violazione di tecnica. In difficoltà anche Jessie Diggins, solo decima al traguardo; la statunitense conferma il calo di questa parte finale della stagione, dopo aver vinto il Tour de Ski ed essersi assicurata la terza Coppa del Mondo della carriera. Per quanto riguarda la prova delle azzurre, la migliore è Caterina Ganz, che ha concluso in 24esima posizione. Più indietro invece Anna Comarella e Martina Di Centa, rispettivamente 32esima e 33esima a oltre 4 minuti da Johaug.

Sci di fondo: i risultati della 20 km femminile a Oslo

JOHAUG Therese NOR 49:59.9 SLIND Astrid Øyre NOR +16.5 CARL Victoria GER +53.4 NISKANEN Kerttu FIN +55.8 WENG Heidi NOR +1:02.2 JANATOVA Katerina CZE +1:14.2 ILAR Moa SWE +1:23.9 SANNESS Nora NOR +1:34.1 RIBOM Emma SWE +1:42.6 DIGGINS Jessie USA +1:43.8

24. GANZ Caterina ITA +3:22.5

32. COMARELLA Anna ITA +4:03.3

33. DI CENTA Martina ITA +4:09.7

Al maschile vince Nyenget. Pellegrino in top-10, Graz è 15°

Gara maschile ha visto il solito dominio norvegese, nonostante un Johannes Klaebo che dopo le fatiche (e vittorie) iridate non va oltre il quattordicesimo posto. A vincere per dispersione è stato Marti Loewstroem Nyenget, che ha portato a casa il successo odierno con un margine di 51″ sullo svedese William Poromaa, l’unico a inserirsi in una top-5 per il resto tutta di casa. Dietro di lui, infatti, si sono piazzati Simen Hegstad Krueger, Harald Oestberg Amundsen e infinee Paal Golberg. Ottima prova anche da parte del nostor Federico Pellegrino, ottavo al traguardo con un distacco di circa un minuto e mezzo dal vincitore. Positiva anche la prova di Davide Graz, che conquista un’ottima top-15 proprio con la quindicesima piazza. Paolo Ventura è trentesimo, mentre Francesco De Fabiano è quarantaduesimo.

Sci di fondo: i risultati della 20 km maschile a Oslo

1. Martin Lowestroem Nyenget (NOR) 43:34.0

2. William Poromaa (SWE) +51.2

3. Simen Hegstad Krueger (NOR) +53.2

4. Harald Oestberg (NOR) +1:02.4

5. Paal Golberg (NOR) +1:17.4

6. Hugo Lapalus (FRA) +1:19.8

7. Gus Schumache (USA) +1:19.9

8. Federico Pellegino (ITA) +1:29.8

9. Andreas Fjordeen Ree (NOR) +1:31.1

10. Olivier Leveille (CAN) +1:38.0

15. Davide Graz (ITA) +2:07.5

30. Paolo Ventura (ITA) +2:38.0

42. Francesco De Fabiano (ITA) +3:06.2