Si aprono con una sconfitta i Mondiali di curling femminili dell’Italia. Sul ghiaccio di Uijeongbu, prefettura di Seoul (Corea del Sud), le azzurre cedono all’extra end alla Danimarca per 7-6. Il contingente azzurro – quarto classificato nel 2024 – è rappresentato dalla squadra composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti). Nella giornata di domani, previsto un doppio impegno per le azzurre. Alle ore 1:00 della notte europea sfida al Giappone, mentre dalle 11:00 di domenica sarà la volta del match contro gli Stati Uniti.

La partita

Buona partenza della rappresentativa tricolore, subito avanti 2-0 e poi in vantaggio 5-2, con tanto di quinta mano rubata, al giro di boa dell’incontro. Successivamente, le scandinave sono state in grado di imbastire una rimonta. In particolare, hanno rubato nona e decima mano, trascinando il match all’extra end. Qui, le nordiche sono state abili a marcare nuovamente nonostante fossero prive del vantaggio di lanciare l’ultimo stone. L’Italia si è pertanto inchinata 6-7.

Il calendario

Sessione 3 – dom 16 mar

9:00 DEN – LTU

SUI – CHN

NOR – SCO

ITA – JPN

Sessione 4 – domenica 16 marzo

14:00 CHN – JPN

KOR – NOR

CAN – SWE

LTU – USA

Sessione 5 – domenica 16 marzo

19:00 SCO – KOR

USA – ITA

TUR – SUI

DEN – SWE

Sessione 6 – lunedì 17 marzo

9:00 NOR – TUR

JPN – LTU

SCO – ITA

Sessione 7 – lunedì 17 marzo

14:00 JPN – SUI

CAN – DEN

SWE – USA

KOR – CHN

Sessione 8 – lunedì 17 marzo

19:00 ITA – LTU

TUR – KOR

DEN – NOR

SUI – SCO

Sessione 9 – martedì 18 marzo

9:00 LTU – NOR

CHN – ITA

USA – CAN

Sessione 10 – martedì 18 marzo

14:00 SUI – KOR

SCO – SWE

USA – JPN

TUR – DEN

Sessione 11 – martedì 18 marzo

19:00 CAN – TUR

ITA – SUI

LTU – SCO

NOR – CHN

Sessione 12 – mercoledì 19 marzo

9:00 DEN – JPN

CHN – USA

KOR – CAN

SWE – LTU

Sessione 13 – mercoledì 19 marzo

14:00 SCO – USA

DEN – KOR

SUI – NOR

TUR – ITA

Sessione 14 – mercoledì 19 marzo

19:00 LTU – CHN

NOR – CAN

ITA – SWE

JPN – SCO

Session 15 – giovedì 20 marzo

9:00 KOR – SWE

TUR – JPN

USA – DEN

CAN – SUI

Session 16 – giovedì 20 marzo

14:00 NOR – ITA

SUI – LTU

SCO – TUR

CHN – DEN

Sessione 17 – giovedì 20 marzo

19:00 JPN – CAN

SWE – CHN

KOR – LTU

USA – NOR

Sessione 18 – venerdì 21 marzo

9:00 TUR – USA

DEN – SCO

SWE – SUI

ITA – KOR

Sessione 19 – venerdì 21 marzo

14:00 CHN – SCO

CAN – ITA

NOR – JPN

LTU – TUR

Sessione 20 – venerdì 21 marzo

19:00 SUI – DEN

KOR – USA

CAN – CHN

JPN – SWE

Quarti di finale – sabato 22 marzo

10:00

Semifinali – sabato 22 mar

16:00

Finale 3° e 4° posto – domenica 23 marzo

10:00

Finale 1° e 2° posto – domenica 23 marzo

16:00