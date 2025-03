Dominio Norvegia nella 10 km maschile in tecnica libera con partenza a intervalli di Oslo, appuntamento che chiude la terzultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo. Sulla collina di Holmenkollen il successo è andato ad Harald Østberg Amundsen, che ha fatto segnare il miglior tempo grazie ad una grande parte finale, fermando il cronometro in 22.06.4; alle sue spalle a 5.2 secondi c’è il connazionale Einar Hedegart, ex biatleta al primo podio di carriera. Completa il podio tutto norvegese sua maestà Johannes Høsflot Klaebo, staccato di 12.8 secondi. Quello dei padroni di casa è un assolo, perché anche la quarta posizione è norvegese con Iven Tildheim Andersen e Andreas Fjorden Ree appaiati a 19.7. È lo svedese William Poromaa ad interrompere il dominio norvegese in sesta piazza, seguito da Hugo Lapalus e da altri due norge come il vincitore di ieri Martin Løwstrøm Nyenget e Pål Golberg.

Buon decimo posto per Davide Graz, il migliore degli azzurri. Il sappadino ha chiuso a 31.9 secondi da Amundsen, centrando la seconda top ten stagionale dopo il nono posto ottenuto nella medesima prova di febbraio a Cogne. Bene anche Martino Carollo che raccoglie un importante 19esimo posto, seguito a breve distanza da Federico Pellegrino, 22esimo. Più indietro gli altri: Paolo Ventura è 34esimo, Simone Daprà 44esimo e Francesco De Fabiani 54esimo. La Coppa del Mondo si sposta ora a Tallinn per la sprint in tecnica libera di mercoledì 19 marzo, penultima tappa prima delle finali di Lahti.

Sci di fondo: i risultati della 10 km maschile a Oslo

AMUNDSEN Harald Østberg NOR 22:06.4 HEDEGART Einar NOR +5.2 KLAEBO Johannes Høsflot NOR +12.8 ANDERSEN Iven Tildheim NOR +19.7 REE Andreas Fjorden NOR +19.7 POROMAA William SWE +20.0 LAPALUS Hugo FRA +26.3 NYENGET Martin Løwstrøm NOR +28.0 GOLBERG Pål NOR +29.2 GRAZ Davide ITA +31.9

19. CAROLLO Martino ITA +54.8

22. PELLEGRINO Federico ITA +1:02.2

34. VENTURA Paolo ITA +1:25.1

44. DAPRÀ Simone ITA +1:34.7

54. DE FABIANI Francesco ITA +1:47.3

La gara femminile: vince Ilar a sorpresa

La 10 km in tecnica libera di Oslo al femminile, che ha aperto la giornata, ha visto la vittoria a sorpresa di Moa Ilar. La svedese, al secondo successo in carriera in Coppa del Mondo, ha concluso con il tempo di 25:24.6, bruciando la padrona di casa Heidi Weng per soli 1.6 secondi. Al terzo posto c’è la tedesca Victoria Carl, staccata di 10 secondi, che bissa così il podio di ieri nella 20 km, dove aveva chiuso ancora terza. Rimane fuori dal podio la campionessa iridata Ebba Andersson, che dopo la squalifica di ieri non va oltre il quarto posto odierno; alle sue spalle ci sono la vincitrice di ieri Therese Johaug e la leader della classifica generale Jessie Diggins.

Per quanto riguarda la prova delle azzurre, va sottolineato il grande nono posto di Maria Gismondi, che sullo storico tracciato di Holmenkollen ha centrato il miglior risultato della carriera. La ventenne laziale delle Fiamme Ore ha messo in pista una gara in crescendo, che l’ha vista al traguardo a 38.2 secondi di distacco dalla vincitrice Ilar. Nomi di grande peso in top ten, che avvalorano ancor di più il risultato di Gismondi: si tratta inoltre della prima top ten italiana in una gara distance di Coppa del Mondo dall’ottavo posto di Ilaria Debertolis nella 15 km di Davos del dicembre 2016. Buona anche la gara di Caterina Ganz, a sua volta a proprio agio sulla collina di Oslo con il 15esimo posto, mentre Martina Di Centa è 34esima.

Sci di fondo: i risultati della 10 km femminile a Oslo

ILAR Moa SWE 25:24.6 WENG Heidi NOR +1.6 CARL Victoria GER +10.0 ANDERSSON Ebba SWE +16.3 JOHAUG Therese NOR +17.8 DIGGINS Jessie USA +24.7 PARMAKOSKI Krista FIN +29.7 NISKANEN Kerttu FIN +32.9 GISMONDI Maria ITA +38.2 JANATOVA Katerina CZE +39.8

15. GANZ Caterina ITA +51.6

34. DI CENTA Martina ITA +1:30.2