Continua a impressionare Gout Gout. Lo sprinter australiano di origini sudanesi ha firmato a Brisbane la migliore prestazione mondiale dell’anno sui 200 metri, correndo in 20.05 nelle qualificazioni per i campionati statali del Queensland. Gout ha poi superato i 20 secondi in finale con un tempo di 19,98, ma il tempo non è stato approvato a causa del vento troppo favorevole. “Un talento raro e prezioso che dovrà continuare a mantenere e proteggere”, aveva detto di Gout il presidente della Federazione mondiale di atletica Sebastian Coe. I Mondiali di atletica di Tokyo scatteranno a settembre e il tempo minimo per le qualificazioni è di 20.16. Gout Gout è già sceso due volte sotto il crono qualificazione.

Chi è Gout Gout

Gout è nato a Ipswich non lontano da Brisbane nel Queensland il 29 Dicembre 2007 da genitori originari del Sud Sudan. Gout si è fatto conoscere per la prima volta nel 2022 quando corse i 100 metri in 10”57 a 14 anni per poi durante la primavera 2023 stabilire il record australiano under 18 all’età di 15 anni sui 200 metri con 20”87 ai Campionati nazionali juniores di Brisbane. Ha vinto poi i 100 metri ai Campionati del Queensland migliorando il record personale con 10”29 ad Adelaide, ed il video di questa gara è diventato virale sui social media raggiungendo tredici milioni di visualizzazioni su X, come racconta lui stesso. Ai Campionati scolastici del Queensland a fine 2024 ha stabilito il record dell’Oceania under 20 con 20”29 diventando il quarto al mondo di sempre a livello under 18 dopo Erryion Knighton, Usain Bolt e Puripol Boonson.