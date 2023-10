X Factor 2023 Home Visit oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ultima puntata prima dei live

Entra nel vivo l’edizione 2023 di X Factor. Ultima puntata prima dei Live Show, decisiva per conoscere i 12 protagonisti che accederanno a quella che può essere definita la fase finale del programma. Questa sera vanno in scena le Home Visit dello show Sky Original, al termine delle quali Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan – dopo aver ritrovato i propri artisti in forma intima e privata senza pubblico – avranno modo di fare le proprie scelte in vista della prima puntata LIVE in onda tra sette giorni, ovvero il 26 ottobre. L’appuntamento è per oggi, giovedì 19 ottobre. alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e in streaming anche su Sky Go per gli abbonati Sky.