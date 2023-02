Sci alpino, infortunio al ginocchio e stagione finita per Lara Colturi

La sciatrice italiana, da maggio rappresentante dell’Albania in pista, Lara Colturi, ha subito un grave infortunio al ginocchio destro. Come comunicato dal suo staff, capitanato dalla mamma Daniela Ceccarelli, la sciatrice ha riportato una distorsione del ginocchio destro, con lesione del legamento crociato anteriore. Un brutto infortunio, dunque, che non permetterà alla giovane atleta di partecipare ai Mondiali e di finire la stagione.