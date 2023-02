Highlights e gol Flamengo-Al Hilal 2-3, Mondiale per club 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 37

L’Al Hilal batte a sorpresa il Flamengo 3-2 e vola in finale del Mondiale per club 2023. Partita decisa dal rosso rimediato da Gerson a fine primo tempo che ha lasciato i suoi in 10 uomini. Migliore in campo Al Dawsari autore di una doppietta su rigore. Pedro prova a tenere in piedi il Flamengo realizzando il gol dell’1-1 e del 2-3 ma non basta per evitare alla squadra brasiliana per evitare una clamorosa eliminazione. L’Al Hilal in finale incontrerà la vincente di Real Madrid-Al Ahly.