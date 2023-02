Mondiale per Club 2023: risultati e tabellone

Tutto pronto per l’inizio del Mondiale per Club 2023: ecco di seguito il tabellone completo e i risultati sempre aggiornati del torneo. Inizia la competizione che raduna le migliori squadre di tutto il globo, dalla vincitrice della Champions League alla vincitrice della Copa Libertadores. La favorita è ovviamente il Real Madrid di Carlo Ancelotti, chiamato però a non sottovalutare avversari insidiosi come il Flamengo o i Seattle Sounders. Di seguito ecco il riepilogo.

Ottavi di finale

Al Ahly – Auckland City

Quarti di finale

Seattle Sounders FC – Al Ahly/Auckland City

Wydad Casablanca – Al-Hilal

Semifinali

Flamengo -Wydad Casablanca / Al-Hilal

Seattle Sounders FC/Vincente primo turno – Real Madrid

Finale terzo posto

Perdente 1^ semifinale vs Perdente 2^ semifinale

Finale

Vincente 1^ semifinale vs Vincente 2^ semifinale