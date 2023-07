Sci Alpino, Goggia impegnata in uno stage a Cervinia dall’8 al 14 luglio

Anche se siamo in piena estate si comincia già a pensare alla prossima stagione di sci alpino. La campionessa azzurra Sofia Goggia, dopo l’assaggio di giugno al Passo dello Stelvio, è pronta a tornare in pista dall’8 al 14 luglio per uno stage a Cervinia. La sciatrice bergamasca è stata, infatti, convocata dal direttore tecnico Gianluca Rulfi insieme al tecnico Luca Agazzi. Il programma estivo prevede un terzo blocco di allenamento sulla neve a circa metà agosto, prima della partenza per l’Argentina di inizio settembre con destinazione Ushuaia, dove Goggia rimarrà insieme alle compagne di Coppa del mondo fino alla fine del mese, prima del rientro sui ghiacciai europei.