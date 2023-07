Milano-Cortina 2026, Malagò: “Sono fiducioso. Mi confronto giornalmente con il Cio”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha parlato della situazione legata alle prossime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026, sottolineando tutte le difficoltà reali per quanto riguarda le strutture e gli impianti che dovrebbero ospitare la kermesse.

Le parole di Malagò a Sky: “Sono ottimista di natura, ho grande fiducia ma bisogna essere realisti. Mi confronto giornalmente in un modo estremamente collaborativo col Cio, con la Fondazione e il governo a tutti i livelli. Stiamo all’inseguimento perchè questo è il paese, questa è la realtà inequivocabile. Mi sembra che siamo in buona compagnia con tante altre scadenze di cui non parlo perchè non faccio politica, purtroppo non è scontato che uno arrivi al tempo giusto al momento giusto con tutti i compiti fatti. La questione ruota anche attorno agli impianti. Come è possibile che siamo riusciti ad ottenere determinati risultati con questa situazione infrastrutturale che abbiamo? Il 99% sono impianti pubblici, possibile che in 50 anni siamo rimasti così indietro?”