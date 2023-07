Scintille social tra Inter e Brozovic: “Grande saluto, bellissima foto…”

L’Inter e Marcelo Brozovic non si sono lasciati alla grandissima, per usare un eufemismo. Infatti, tra il tira e molla del centrocampista che ha mandato su tutte le furie la dirigenza nerazzurra, e la richiesta della buonuscita troppo esosa, a chiudere un cerchio non bellissimo è stato il commento dello stesso Brozovic al saluto postato dall’Inter su Instagram.

Infatti, sul post Instagram, si legge un freddo “Goodbye, Brozo” che sembra dimostrare come le ultime frizioni abbiano preso il sopravvento rispetto alle tante emozioni vissute insieme dal giocatore con la maglia del club nerazzurro. Lo stesso Brozovic, non ha però esitato a commentare la foto, con un sarcastico: “Grande saluto, bellissima foto…“. Un saluto freddo, non digerito, che ha portato esclusivamente scintille.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)