Tabellone parallelo a squadre, Mondiali sci alpino Courchevel/Méribel 2023

Il tabellone completo del parallelo a squadre valevole per i Mondiali 2023 di sci alpino a Courchevel/Méribel. Il team event misto apre quindi il programma delle prove tecniche della rassegna iridata. Sono 16 le squadre al via, con l’Italia che ha annunciato la presenza di Lara Della Mea, Asja Zenere, Beatrice Sola, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. Gli Azzurri inizieranno la loro avventura contro la Repubblica Ceca, per poi trovare eventualmente una tra Stati Uniti e Polonia. I favori del pronostico sono per Austria, Germania e Norvegia, ma le sorprese possono essere dietro l’angolo.

TABELLONE

PRIMO TURNO

Svizzera vs Lettonia

Canada vs Slovenia

Stati Uniti vs Polonia

Italia vs Repubblica Ceca

Norvegia vs Belgio

Francia vs Slovacchia

Germania vs Svezia

Austria vs Danimarca

QUARTI DI FINALE

QF1 Svizzera o Lettonia vs Canada o Slovenia

QF2 Stati Uniti o Polonia vs Italia o Repubblica Ceca

QF3 Norvegia o Belgio vs Francia o Slovacchia

QF4 Germania o Svezia vs Austria o Danimarca

SEMIFINALI

SF1 Vincente QF1 vs Vincente QF2

SF2 Vincente QF3 vs Vincente QF4

FINALI

Primo e secondo posto

Terzo e quarto posto