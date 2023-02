Ferrari, svelata la nuova SF-23: tutte le novità tecniche, cosa cambia rispetto all’anno scorso

Non ha deluso le aspettative la nuova monoposto Ferrari, denominata SF-23 e presentata a Maranello nella giornata odierna di martedì 14 febbraio. In attesa dell’inizio della stagione, i tanti tifosi presenti in loco hanno già avuto l’opportunità di vederla in azione dato che Charles Leclerc ha effettuato un paio di giri sulla pista di Fiorano al volante della nuova vettura. Ulteriori indicazioni sicuramente arriveranno dai test in programma nelle prossime settimane e dai primi Gran Premi del 2023. Tuttavia, è già stato possibile individuare alcune novità tecniche e svariati cambiamenti che balzano all’occhio rispetto alla macchina dello scorso anno.

Innanzitutto, bisogna partire dal presupposto che non si tratta di una rivoluzione bensì di un’evoluzione rispetto al 2022. Nello scorso campionato, il problema principale della Rossa è stato quello dell’affidabilità e per risolverlo non c’era bisogno di stravolgere l’intero assetto. Anzi, il punto di partenza per avere più velocità e potenza è proprio trovare una soluzione a questo problema, anche grazie all’apporto della nuova power unit. Le novità principali interessano invece la sospensione anteriore, ridisegnata, e il nuovo muso, leggermente più corto e non più a freccia. Confermate anche le pance ampie, modificate solo con un minimo rilassamento. Per il resto tanto rosso, e anche un po’ di nero, oltre a una scritta bianca sull’ala posteriore.