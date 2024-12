Tutti gli occhi sul pettorale numero 31: Lindsey Vonn è pronta a rientrare in gara in Coppa del Mondo e lo farà nel primo di due SuperG di Sankt Moritz, in programma sabato alle ore 10.30. “Adesso sono in mentalità gara, ho le farfalle nello stomaco e adoro quella sensazione, il countdown che si genera. Sono pronta”, aveva detto nei giorni scorsi. Non ci sarà Mikaela Shifrrin, il cui rientro è ancora un’incognita, ma ci saranno le azzurre, a cominciare da Sofia Goggia (pettorale numero 7 tra il 6 di Lara Gut-Behrami e il 7 di Cornelia Huetter) e Federica Brignone (pettorale numero 10). Quest’ultima a Sankt Moritz ha conquistato una vittoria in supergigante nel 2021, un secondo posto nel supergigante del 2019 e un terzo posto in discesa nel 2023, mentre Sofia – reduce dallo straordinario trionfo di Beaver Creek a dieci mesi dall’infortunio – vanta una tripletta (supergigante nel 2019, discesa nel 2022 e supergigante nel 2023), oltre a altri tre secondi posti nella località svizzera. Pettorale numero due per Roberta Melesi. Numero 13 e 14 per Elena Curtoni e Marta Bassino. Poi Laura Pirovano (17). Più indietro Vicky Bernardi (42), Nicol Delago (46), Asja Zenere (49) e Sara Thaler (53).

“Sono molto contenta del mio ritorno, a Copper ci eravamo allenati molto bene, ero consapevole di avere la velocità per competere, a volte quando si rientra dagli infortuni è più facile affrontare le gare con leggerezza perché nessuno si aspetta niente da te, per cui bisognerebbe avere questo atteggiamento sempre”, le parole di Sofia Goggia. “L’anno scorso a Sankt Moritz vinsi proprio in supergigante, speriamo di confermare questo feeling con la Corviglia – spiega -. Sappiamo che è una gara strana, non ci sono riferimenti per i tanti panettoni, bisognerà fare una ricognizione al top, focalizzare i passaggi da eseguire. Cercare di fare la mia gara, tagliare il traguardo e guardare il tabellone cosa dice. Ho fatto pochi giorni di gigante, però il lavoro svolto negli anni a livello tecnico è rimasto, dopo Natale andremo a fare una bella sessione per prepararci al meglio sul duro, tenere le sensazioni per rientrare in gara a Kranjska Gora ad inizio gennaio”.

Carica anche Federica Brignone: “A me piace molto Sankt Moritz perché è una pista varia e difficile, ha tanti movimenti del terreno e una curva diversa dall’altra. Ci sono porte che presentano tanti dossi, può essere un tratto dove non si vede nulla, tipo l’anno scorso che era stato veramente tosto – le sue parole -. Completamente diverso da Beaver Creek, la pista mi piace tantissimo, bisogna essere pronti, condizioni che mi piacciono e queste sfide mi stimolano. A Beaver non sono riuscita a sciare come volevo in discesa, mi sono sentita rigida. Dopo la prima prova forse mi sono messa addosso troppe aspettative, nel supergigante ho fatto una bella gara, era molto facile. Non c’era niente di difficile e avrei potuto fare molto meglio la parte più ripida. L’atteggiamento però c’era, così come nel gigante femminile, anche se non mi sentivo bene in gara nella prima manche, peccato l’uscita nella seconda manche dove stavo andando molto meglio”.

“Il gigante rimane sempre la disciplina preferita, però il supergigante mi piace sempre di più”, ha detto Marta Bassino. “Ho visto col passare degli anni che ho messo insieme un pezzo dopo l’altro, ad esempio nello scorrimento dove ho fatto fatica per tanti anni, adesso mi sento molto migliorata – ha detto -. Beaver Creek mi è piaciuta veramente tanto, era una pista tecnica completa, arrivavamo da Copper dove avevamo fatto un bell’allenamento, adesso siamo qui senza avere ancora sciato dal rientro in Europa, ma non è un problema. La Corviglia mi piace molto, soprattutto se c’è il sole. Entrerà in gioco l’atteggiamento, che farà la differenza ancor più che in altre gare perché con cielo coperto la visibilità peggiora notevolmente non essendoci punti riferimento. Gli organizzatori stanno lavorando sul tracciato, per cui saremo tutte nelle stesse condizioni. Sono contenta di continuare con la velocità, poi passeremo un po’ al gigante durante la pausa natalizia prima di Semmering”.

LA START LIST

1 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

2 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

12 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

14 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

15 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

16 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

17 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

18 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

19 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

20 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

21 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

23 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

24 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

25 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

26 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

27 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

28 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

29 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

30 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

31 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

32 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

33 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

34 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

35 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli

36 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

37 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head

38 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

40 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

41 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

42 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

43 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

44 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

45 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

46 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

47 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

48 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

49 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

50 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

51 155848 NOVA Tereza 1998 CZE Atomic

52 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

53 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

54 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

55 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

56 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Kaestle

57 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN