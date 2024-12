Nella classe regina il titolo è andato a Jorge Martin su Bagnaia, ma ora la classifica è rivisitata: l’italiano si prende il primo posto

Un Mondiale deciso all’ultima gara, una sfida che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi per tutto l’anno. Jorge Martin e Pecco Bagnaia hanno dato spettacolo nel 2024 della MotoGP e alla fine ad avere la meglio è stato lo spagnolo, capace di vincere il titolo dopo un lungo testa a testa con il due volte campione del mondo.

Al pilota piemontese non sono bastate le undici vittorie nelle gare domenicali, contro le tre del rivale, per portare a casa il tris iridato. Troppe cadute, troppi errori, soprattutto nelle gare sprint, hanno poi presentato il conto a Bagnaia che si è dovuto accontentare del secondo posto. Il podio della MotoGP è stato chiuso da Marc Marquez, tornato competitivo con il passaggio al team Gresini ed ora atteso dalla Ducati ufficiale con al fianco proprio l’ex campione del mondo.

Sarà un altro duello tra titani, ma intanto spunta fuori una classifica completamente rivisitata rispetto a quella di fine anno: Bagnaia primo, Martin giù dal podio, una graduatoria totalmente cambiata se confrontata con quella con cui si è chiuso il campionato. Una classifica che non tiene conto dei punti conquistati, ma dei soldi incassati di stipendio dai vari piloti. In questa graduatoria Marc Marquez non compare, con il suo ingaggio che non è stato reso noto.

MotoGP, la classifica degli stipendi: primo Bagnaia

Nella classifica degli stipendi il primo posto, con sette milioni di euro l’anno circa, va a Pecco Bagnaia, che si ‘riprende’ il ruolo di numero 1. Sul podio troviamo un altro ex campione del mondo come Fabio Quartataro con sei milioni l’anno e Maverick Vinales che in Aprilia ha portato a casa quattro milioni nell’ultima stagione.

Cifra simile a quella guadagnata da Johann Zarco in LCR-Honda, mentre Joan Mir ha portato a casa tre milioni: gli stessi di Jack Miller. I due si dividono così quinto e sesto posto in classifica, mentre al settimo troviamo Alex Rins con 2,2 milioni a stagione. Poco meno la cifra incassata da Aleix Espargaro: due milioni.

Arriviamo così ai tre nomi che chiudono la top ten con una grande sorpresa. C’è anche il campione del mondo Jorge Martin con un milione di euro di stipendio (come Binder e Morbidelli). Per lo spagnolo c’è però da dire che la cifra incassata realmente è diversa, considerati i bonus conquistati con le vittorie e i podi.