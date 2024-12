Terza giornata di gare nel complesso di Annecy Le Grand Bornand, sede della tappa di Coppa del Mondo 2024/25 di biathlon. Dopo le due sprint andate in scena giovedì e venerdì, quest’oggi è tempo di dedicarsi alle due prove ad inseguimento, che come da regolamento verranno ai nastri di partenza chi si è classificato/a tra i primi 60 nella prova veloce sulle nevi delle Alpi francesi. Pettorale n°1, ovviamente, a Marti Uldal e Justine Braisaz-Bouchet, che dopo aver trionfato al fotofinish nella sprint, partiranno di fatto quasi contemporaneamente a Johannes Boe e Franziska Preuss.

Italia che ha portato un bel gruppo di suoi rappresentanti: tra gli uomini Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Daniele Cappelleri hanno tutti centrato l’obiettivo, mentre tra le donne la sola Michela Carrara è rimasta fuori di un soffio dalle prime 60. Ci saranno, invece, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Dorothea Wierer e Martina Trabucchi.

START LIST INSEGUIMENTO MASCHILE

1 ULDAL Martin NOR 0:00

2 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:01

3 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:11

4 HORN Philipp GER 0:29

5 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:32

6 NAWRATH Philipp GER 0:42

7 PERROT Eric FRA 0:42

8 JACQUELIN Emilien FRA 0:45

9 GIACOMEL Tommaso ITA 0:46

10 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:50

11 HOFER Lukas ITA 0:52

12 DUDCHENKO Anton UKR 0:56

13 SOERUM Vebjoern NOR 1:01

14 STALDER Sebastian SUI 1:10

15 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1:10

16 MANDZYN Vitalii UKR 1:13

17 STRELOW Justus GER 1:15

18 NELIN Jesper SWE 1:17

19 b WRIGHT Campbell USA 1:17

20 SEPPALA Tero FIN 1:17

21 MARECEK Jonas CZE 1:20

22 STROLIA Vytautas LTU 1:22

23 FAK Jakov SLO 1:22

24 CLAUDE Fabien FRA 1:24

25 KUEHN Johannes GER 1:25

26 LANGER Thierry BEL 1:25

27 GUIGONNAT Antonin FRA 1:26

28 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:27

29 RIETHMUELLER Danilo GER 1:28

30 CLAUDE Florent BEL 1:29

31 FINELLO Jeremy SUI 1:30

32 LAPSHIN Timofei KOR 1:32

33 KRCMAR Michal CZE 1:32

34 RANTA Jaakko FIN 1:33

35 HARJULA Tuomas FIN 1:35

36 BIONAZ Didier ITA 1:35

37 CLAUDE Emilien FRA 1:36

38 DOVZAN Miha SLO 1:36

39 KAISER Simon GER 1:40

40 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:42

41 TODEV Blagoy BUL 1:42

42 DOHERTY Sean USA 1:43

43 CAPPELLARI Daniele ITA 1:46

44 KIREYEV Vladislav KAZ 1:49

45 EDER Simon AUT 1:49

46 HORNIG Vitezslav CZE 1:50

47 ILIEV Vladimir BUL 1:51

48 KULBIN Jakob EST 1:52

49 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:52

50 KARLIK Mikulas CZE 1:53

51 BURKHALTER Joscha SUI 1:54

52 BRANDT Viktor SWE 1:56

53 VIDMAR Anton SLO 1:57

54 BROWN Jake USA 2:00

55 STROEMSHEIM Endre NOR 2:00

56 ZAHKNA Rene EST 2:01

57 BIRKENTALS Renars LAT 2:03

58 PONSILUOMA Martin SWE 2:07

59 PLANKO Lovro SLO 2:07

60 CRNKOVIC Kresimir CRO

START LIST INSEGUIMENTO FEMMINILE

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:00

2 y PREUSS Franziska GER 0:01

3 LAMPIC Anamarija SLO 0:14

4 DZHIMA Yuliia UKR 0:19

5 GROTIAN Selina GER 0:20

6 VOIGT Vanessa GER 0:23

7 SIMON Julia FRA 0:38

8 ZUK Kamila POL 0:38

9 AUCHENTALLER Hannah ITA 0:44

10 MAGNUSSON Anna SWE 0:46

11 KIRKEEIDE Maren NOR 0:47

12 b RICHARD Jeanne FRA 0:47

13 LEHTONEN Venla FIN 0:55

14 LIEN Ida NOR 0:55

15 SIDOROWICZ Natalia POL 0:56

16 TODOROVA Milena BUL 0:57

17 COMOLA Samuela ITA 0:58

18 MINKKINEN Suvi FIN 0:59

19 CHARVATOVA Lucie CZE 1:03

20 WIERER Dorothea ITA 1:03

21 SKOTTHEIM Johanna SWE 1:07

22 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:07

23 ANDERSSON Sara SWE 1:08

24 CLOETENS Maya BEL 1:11

25 KOCERGINA Natalja LTU 1:15

26 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1:18

27 TRABUCCHI Martina ITA 1:19

28 HALVARSSON Ella SWE 1:20

29 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:21

30 LIE Lotte BEL 1:22

31 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:23

32 OEBERG Elvira SWE 1:23

33 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:24

34 MICHELON Oceane FRA 1:25

35 r JEANMONNOT Lou FRA 1:28

36 MEIER Lea SUI 1:28

37 BULINA Sanita LAT 1:32

38 BENDIKA Baiba LAT 1:33

39 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1:33

40 HRISTOVA Lora BUL 1:35

41 IRWIN Deedra USA 1:35

42 CHAUVEAU Sophie FRA 1:39

43 WEIDEL Anna GER 1:40

44 JAKIELA Joanna POL 1:43

45 MOSER Nadia CAN 1:47

46 KLEMENCIC Polona SLO 1:47

47 MAKA Anna POL 1:52

48 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 1:56

49 LUNDER Emma CAN 1:57

50 ANDEXER Anna AUT 2:17

51 FREED Margie USA 2:18

52 STREMOUS Alina MDA 2:19

53 TANNHEIMER Julia GER 2:19

54 TRAUBAITE Judita LTU 2:21

55 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:23

56 DIMITROVA Valentina BUL 2:23

57 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2:25

58 HAMALAINEN Inka FIN 2:28

59 CASTONGUAY Grace USA 2:28

60 GEMBICKA Daria POL 2:31

PROGRAMMA ANNECY LE GRAND BORNAND

Sabato 21 dicembre – Ore 12:30 Inseguimento M; 14:45 Inseguimento F.

Domenica 22 dicembre – Ore 12:30 Mass Start M; 14:45 Mass Start F.