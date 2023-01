Super-G Wengen 2023, risultati e classifica: vince Kilde davanti a Rogentin e Odermatt, ottimo Paris in 5ª posizione

Oggi è andato in scena il super-G di Wengen, valido per la Coppa del mondo di sci 2022/2023. Ottima prova di Kilde che vince sulle nevi svizzere e rovina la festa alla Nazionale di casa, che mette sei sciatori nei primi 10. Chiudono il podio infatti gli svizzeri Rogentin a 27 centesimi, miglior risultato in carriera, e Odermatt a 66 centesimi, che si conferma nelle posizioni alte di classifica. Buona giornata per i colori azzurri con Dominik Paris che chiude al 5° posto a 1.17 trovando il miglior piazzamento in stagione e la prima top ten per un italiano in super-G nella manifestazione. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Casse finisce 13° a 1.78 e Bosca chiude 19° a 1.94. Caduta per Innerhofer, nessuna conseguenza per l’italiano.

1. Kilde 1:47.84

2. Rogentin 1:48.11

3. Odermatt 1:48.50

4. Kriechmayr 1:48.94

5. Paris 1:49.01

6. Cochran-Siegle 1:49.20

7. Feuz 1:49.26

8. Caviezel 1:49.49

9. Meillard 1:49.50

10. Giezendanner 1:49.51

13. Casse 1:49.62

19. Bosca 1:49.78