Cremonese-Monza, Palladino: “Non facciamoci condizionare dalla classifica”

“Sarà uno scontro salvezza. Non facciamoci condizionare dalla classifica”. Parola di Raffaele Palladino in vista dello scontro diretto salvezza del suo Monza contro la Cremonese in quella che sarà “la partita più difficile rispetto alle precedenti, con Fiorentina e Inter”. E aggiunge: “Non sapremo che gara sarà, ma mi aspetto grandi duelli e sfide sulle seconde palle. Noi dovremo essere bravi a calarci nella gara. E se sarà gara sporca, a fare gara sporca”. Nella rifinitura Stefano Sensi ha lavorato in gruppo e può tornare tra i convocati, difficile ritrovare invece Nicolò Rovella. Sulle polemiche di Inzaghi per l’arbitraggio di Monza-Inter: “Ho grande stima di lui e capisco il suo punto di vista. Cosa penso dell’introduzione del fuorigioco semiautomatico? Sono a favore della tecnologia, ma gli errori arbitrali ci possono stare, il bello del calcio sta anche in questo. Sono sempre dalla parte della buona fede”.