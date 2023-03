Super-G Soldeu, Paris dopo il settimo posto: “I gigantisti hanno fatto la differenza. Bisogna lavorare”

Nel Super-G di Soldeu due dei nostri italiani, Dominik Paris e Mattia Casse si sono piazzati nella top ten della classifica che ha vinto trionfare Odermatt. Buona anche la prova dell’altro italiano in gara, Guglielmo Bosca, che nonostante due grandi parziali non è riuscito ad entrare nei primi dieci per via probabilmente della pista molto rovinata. Queste le parole dei nostri italiani, immediatamente dopo la gara. Le dichiarazioni di Dominik Paris: “Un po’ meglio dell’ultimo Super G, visto che ero uscito, ma oggi i gigantisti sul muro hanno fatto tanta differenza e hanno molta fiducia e quindi bisogna lavorare molto in questo senso”.

Le parole di Mattia Casse: “Oggi scivolava un bel pò, faceva veramente caldo. La mia è stata una prova buona a tratti, spero di finire di nuovo nei dieci che sarebbe una buona cosa e per il futuro di completare tutti i pezzi e riuscire ad essere competitivo. Avere due discipline è fondamentale e riuscire bene è anche appagante. Attualmente sono abbastanza avanti in discesa, poco meno in superG e l’obiettivo è quello di migliorare ancora”. Il turno poi di Bosca: “Ho avuto buone sensazioni e sono partito forte. Nella parte ripida non mi sono fidato ad attaccare a tutta. Odermatt mi ha detto che se avessi avuto un numero fra i primi cinque avrei potuto puntare al podio e questo è un buon viatico per la prossima stagione”.