Scontri Napoli-Eintracht, Daniela Santanché: “Rovinano l’immagine della città”

“Un peccato che uno sport così importante come il calcio, per la colpa di alcuni cretini o delinquenti, chiamiamoli come volete, ci rovini l’immagine. Certo che è un danno di immagine”. Queste le parole del ministro del turismo, Daniela Santanchè, in una risposta a una domanda legata agli episodi di violenza prima e dopo la partita di calcio a Napoli con l’Eintracht con protagonisti i tifosi tedeschi e anche quelli partenopei.