Incroci pericolosi a Fiumicino: la Polizia evita contatti tra tifosi di Eintracht, Roma e Lazio

di Redazione 12

I tifosi tedeschi che facevano scalo a Fiumicino, i tifosi di Roma e Lazio in viaggio per le trasferte contro Real Sociedad in Spagna e AZ in Olanda. Una situazione potenzialmente pericolosa, ma che la polizia ha evitato attivando il dispositivo di sicurezza nello scalo romano. I supporter delle due squadre capitoline, spiega la polizia, “indossavano abbigliamento di colore scuro con indumenti utili al travisamento in caso di scontri”. Negli stessi momenti in cui era previsto l’arrivo nell’aeroporto di Fiumicino di circa 150 tifosi dell’Eintracht Francoforte che erano a bordo di autobus proveniente da Napoli, era anche prevista la partenza dallo stesso scalo delle tifoserie romane per raggiungere San Sebastian e Alkmaar in occasione dei match di Europa League e Conference League. La Questura di Roma, assieme a personale della Polizia di Frontiera di Fiumicino, ha così organizzato servizi di vigilanza organizzati nell’aeroporto.