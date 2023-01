Probabili formazioni Napoli-Roma: ventesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Roma, match della ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 29 gennaio nella cornice del ‘Maradona’. La squadra partenopea cerca tre punti per allungare in vetta, la formazione di Mourinho prova ad indossare i panni della guastafeste come accadde nella scorsa stagione. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola della partita. Quale sarà il risultato finale del derby del Sole? Non resta che aspettare l’evolversi di una sfida che non è mai come le altre. Ricca di storie, purtroppo macchiata negli ultimi anni da una feroce rivalità. Le due squadre sono oggetto di un divieto di trasferte. Per ora però sorride il Napoli che gioca in casa, dopo aver espugnato l’Olimpico anche all’andata con un gol di Osimhen.

NAPOLI – Recupera Kvaratskhelia dopo il forfait con la Salernitana. Spazio a Lobotka in cabina di regia, con Zielinski e Anguissa ai lati. Kim e Rrahmani in difesa. Osimhen guida l’attacco.

ROMA – Zaniolo, salvo sorprese, fuori dai convocati. Pellegrini tornerà dal 1′, mentre Dybala e Abraham agiranno in attacco. Celik e Zalewski pronti a presidiare sulle corsie laterali.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: –

Indisponibili:

Squalificati: –

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham

Ballottaggi: Matic 55% – Bove 45%; Spinazzola 55% – El Shaarawy 45%

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Zaniolo

Squalificati: Celik