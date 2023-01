Highlights super-G maschile Cortina 2023: vince Odermatt, terzo Casse (VIDEO)

Il video con gli highlights e le migliori prove del Super-G maschile di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Settimo trionfo stagionale per Marco Odermatt, che precede al traguardo il rivale di classifica Aleksander Kilde. Terzo podio invece per uno straordinario Mattia Casse, il secondo davanti al proprio pubblico dopo quello raggiunto a Bormio in dicembre.

