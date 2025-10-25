L’austriaca chiude davanti a Moltzan e Ljutic, Shiffrin a ridosso delle prime. Per l’Italia solo Zenere in classifica, Goggia e Della Mea fuori gara.

Il gigante di Soelden si apre con il dominio di Julia Scheib. L’austriaca, già terza un anno fa sul ghiacciaio del Rettenbach, chiude la prima manche al comando con un tempo straordinario di 1’07”80, unica a scendere sotto l’1’08. Alle sue spalle l’americana Paula Moltzan (+1”28), la croata Zrinka Ljutic (+1”32) e l’italo-albanese Lara Colturi (+1”34). Subito dietro Lara Gut-Behrami (+1”54) e Mikaela Shiffrin (+1”69), ancora in corsa per il podio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Giornata complicata per le azzurre: Sofia Goggia è uscita di gara dopo aver inforcato una porta, fortunatamente senza conseguenze fisiche, mentre Lara Della Mea ha perso uno sci all’inizio del muro. La migliore è stata Asja Zenere, 19ª a 2”91 dalla leader, penalizzata dal vento e dalla scarsa visibilità. Niente qualificazione alla seconda manche per Giorgia Collomb (oltre 5 secondi di ritardo) e per Ghisalberti, Mathiou, Platino, Steinmair e Valleriani.

«Bisogna tenere alto il morale – ha detto Zenere –. C’era molto vento nella parte alta, è stata una manche difficile per tutte».

La seconda manche scatterà alle 13:00, in diretta su Rai Sport ed Eurosport.