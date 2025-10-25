L’austriaca domina il gigante inaugurale della Coppa del Mondo. Moltzan seconda, Gut-Behrami terza. Per l’Italia bene Zenere, fuori Goggia e Della Mea.

Il gigante di apertura della Coppa del Mondo a Soelden incorona Julia Scheib. L’austriaca, 27 anni, centra il primo successo della carriera sul ghiacciaio del Rettenbach, dopo aver dominato già nella prima manche. Scheib chiude con un margine di 58 centesimi sull’americana Paula Moltzan, seconda, mentre il terzo gradino del podio va a Lara Gut-Behrami, capace di risalire due posizioni nella seconda manche e chiudere a +1”11.

In chiave italiana, il miglior risultato è quello di Asja Zenere, 17ª al traguardo dopo una seconda frazione convincente (11° tempo parziale). La vicentina, che vive a Barzio, guarda con fiducia al prosieguo della stagione: «Ho grande margine e posso migliorare. Ho stretto i denti per un fastidio al ginocchio e sono soddisfatta. Punto a gigante e superG, magari anche un po’ di discesa. Questo è un buon viatico».

Giornata amara invece per Sofia Goggia, uscita nella prima manche dopo aver inforcato una porta: nessuna conseguenza fisica ma gara compromessa. Fuori anche Lara Della Mea, che ha perso uno sci su un sobbalzo, mentre Giorgia Collomb non è riuscita a qualificarsi alla seconda manche. Escluse dalle prime 30 anche Ghisalberti, Mathiou, Platino, Steinmair e Valleriani.