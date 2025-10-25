Occhio al futuro e Tadej Pogacar sembra essere avvisato. I numeri non lasciano dubbi e dal prossimo anno si cambierà registro.

La stagione ufficiale del ciclismo è ormai finita, il maltempo e l’inverno è alle porte e per qualche mese sarà tutto in pausa. Il 2025 è stato ancora una volta l’anno di Tadej Pogacar, fuoriclasse che anche in questi mesi ha dimostrato il suo valore, lasciando praticamente le briciole a tutti gli avversari. Siamo al 2025 e Tadej quest’anno ha dimostrato di saper correre su qualsiasi competizione, non solo nei grandi giri ma anche nelle corse da un giorno. Per il futuro però Pogacar è avvisato e non deve sbagliare.

Nuova classifica vittorie, Pogacar vince ma ora deve stare attento

Con 20 vittorie stagionali Pogacar è il ciclista che ha vinto più gare in questa stagione ed i suoi numeri sono impressionanti. D’altronde bisogna anche misurare il peso delle vittorie e quelle di Tadej sono pesantissime con il noto campione sloveno che ha vinto ben 20 volte in questa stagione, numeri davvero clamorosi.

Ma scorrendo la classifica degli atleti che più hanno vinto in questa stagione bisogna fare i conti con un dato importante e ovvero che al terzo posto in classifica c’è il giovane talento Isaac Del Toro, a quota 17 vittorie. Per ora parliamo di un giovanissimo ma la sua crescita è impressionante e da sottolineare è il fatto che Del Toro sia un compagno di squadra di Pogacar.

Ora amici, li abbiamo visti arrivare davanti a tutti quest’anno quasi in coppia e pian piano però le cose potrebbero cambiare, in maniera piuttosto importante. Il 2026 Del Toro potrebbe vivere la sua consacrazione e le cose tra i due potrebbero cambiare con Del Toro che potrebbe avvicinarsi e chissà magari anche superare il compagno di squadra.