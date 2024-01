Slalom maschile Schladming 2024, risultati e classifica prima manche: Strasser in testa, Vinatzer sogna il podio

Linus Strasser scia in 50.46 e ottiene il miglior tempo nella prima manche dello slalom maschile di Schladming 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla Planai, che ospita la sesta gara della stagione tra i pali stretti, è il tedesco l’uomo da battere in vista della seconda manche. Alle sue spalle il norvegese Timon Haugan, secondo a un decimo, e il francese Clement Noel a 36 centesimi. Completano la top 5 il norvegese McGrath (+0.62) e l’azzurro Alex Vinatzer, protagonista di una prova notevole nonostante il pettorale 18 e le difficoltà che comporta scendere con la pista che peggiora. Indietro il padrone di casa Manuel Feller, leader della classifica di specialità ma solo ottavo a poco più di un secondo.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Tommaso Sala paga a caro prezzo un errore commesso nel settore finale e deve accontentarsi della tredicesima posizione a 1.42. Inforcata invece per Tobias Kastlunger, uscito di scena nel settore finale: il suo distacco era comunque molto elevato e con ogni probabilità non si sarebbe qualificato per la seconda manche.

L. Strasser (GER) 50.46 T. Haugan (NOR) +0.10 C. Noel (FRA) +0.36 A. L. McGrath (NOR) +0.62 A. Vinatzer (ITA) +0.67 D. Yule (SUI) +0.78 H. Kristoffersen (NOR) +0.98 M. Feller (AUT) +1.04 A. Steen Olsen (NOR) +1.16 M. Rochat (SUI) +1.26

13. T. Sala (ITA) +1.42

DNF T. Kastlunger (ITA)