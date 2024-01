Giro d’Italia 2024: no del Parco del Gran Sasso ad illuminare il monte per celebrare la tappa dell’11 maggio

Il Parco del Gran Sasso nega il permesso di illuminare di rosa parte della vetta più alta dell’Appennino per celebrare la tappa del Giro d’Italia a Prati di Tivo del prossimo 11 maggio. L’iniziativa per i promotori sarebbe funzionale a veicolare l’immagine del territorio a livello internazionale attraverso i canali ufficiali predisposi da Rcs. Dopo il no del Parco, gli enti locali hanno convocato una conferenza stampa venerdì 26. Il Parco ha ricevuto il sostegno degli ambientalisti della Soa: “L’illuminazione di rosa del Gran Sasso andrebbe a disturbare la fauna locale, come i camosci. Ricordiamo che al Tou de France è stato vietato l’accesso al pubblico in determinate aree protette. Qui il divieto sembra un dramma. Prendiamo d’esempio il Tour”.