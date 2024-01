Cagliari, “Largo Carlo Felice diventi Largo Gigi Riva”: lanciata petizione online

I tifosi del Cagliari hanno lanciato una petizione online per intitolare a Gigi Riva quello che oggi è Largo Carlo Felice. Un ritrovo classico in occasione delle vittorie storiche per gli appassionati di calcio, che siano quelli del Cagliari o più in generale quelli della nazionale. A Largo Carlo Felice i supporters sardi hanno celebrato la recente promozione. E nel 2006 fu il luogo di ritrovo dei tifosi azzurri per la festa mondiale. “Era un uomo che ha scelto di rappresentare coloro che nella penisola erano conosciuti come pastori, banditi, ignoranti, poveri e affamati – si legge nella motivazione della richiesta sul sito Change.org – Lui ci ha portati sul tetto d’Italia dimostrando che potevamo essere campioni, che avevamo una dignità. Lui che non aveva più una famiglia, qui ne ha trovata una gigantesca perché per noi era un parente, uno di casa, uno a cui si vuole bene, sempre e per sempre. L’unico che è riuscito ad unirci tutti”. La petizione ha già raccolto circa 2.000 firme.