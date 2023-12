Slalom maschile Madonna di Campiglio 2023, risultati e classifica prima manche: Noel davanti a tutti, Vinatzer c’è

Clement Noel si mette davanti a tutti nella prima manche dello slalom a Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2023/2024. Il francese mette insieme una prova quasi perfetta staccando la folta concorrenza alle sue spalle, primi sedici racchiusi in un secondo, di quattro decimi sciando in 47.96. Appaiati al secondo posto Timon Haugan e Loic Meillard in 48.33 (+0.37). Grande lotta per il podio con Albert Popov, quarto in 48.38 (+0.42), Daniel Yule, quinto in 48.43 (+0.47), Marco Schwarz, sesto in 48.46 (+0.50), Steen Olsen, settimo in 48.51 (+0.55) e Filip Zubcic, ottavo in 48.53 (+0.57). Leggermente più staccati Feller e McGrath, nono e decimo rispettivamente in 48.64 (+0.68) e 48.65 (+0.69). Più staccati del previsto i pettorali 2 e 3 Zenhausern e Kristoffersen, 11° e 12° a 0.78 e 0.88. Scivolati Jakobsen, Pertl e Winters

Discorso azzurri, solido Alex Vinatzer, nonostante qualche sbavatura nel ripido, 13° in 48.87 (+0.91). Bravo e fortunato Stefano Gross, dentro con il 30° tempo a 1.94 da Noel. In grande difficoltà Tommaso Sala, pettorale numero 11, eliminato e molto lontano a 2.38 dalla testa. Fuori anche Tobias Kastlunger, scivolato nel terzo settore, Giuliano Razzoli, a 2.70 dal primo posto, e Barbera, a 2.18 dalla vetta.

Insomma, tolto Noel, solo due decimi tra secondo e ottavo. Sarà battaglia per il podio nella seconda manche, in programma alle 20:45.

CLASSIFICA IN AGGIORNAMENTO

1. Noel 47.96

2. Haugan 48.33

2. Meillard 48.33

4. Popov 48.38

5. Yule 48.43

6. Schwarz 48.46

7. Steen Olsen 48.51

8. Zubcic 48.53

9. Feller 48.64

10. McGrath 48.65

ITALIANI

13. Vinatzer 48.87

30. Gross 49.90

ELIMINATI

Barbera 50.15

Sala 50.24

Razzoli 50.70

DNF. Kastlunger

DNF. Maurberger