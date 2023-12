Empoli-Lazio: infortunio muscolare per Luis Alberto, sostituito da Kamada

Infortunio muscolare per Luis Alberto in Empoli-Lazio. Il centrocampista dei biancocelesti, peraltro abbastanza in palla nei primi 25 minuti, è costretto a uscire appena tre minuti dopo l’altra sostituzione che ha riguardato capitan Ciro Immobile. Anche quello dello spagnolo è un infortunio muscolare: nel tentativo di un allungo per recuperare un pallone, la mezzala numero 10 di Sarri alza bandiera bianca e sente tirare. Al suo posto dentro Kamada, da capire l’entità del problema fisico.