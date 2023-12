Conferenza Ceferin, Tuttosport: Agnelli si collega in diretta ma viene riconosciuto e bannato

L’edizione odierna di Tuttosport rivela un dettaglio della lunga giornata di ieri sul fronte della Superlega. In risposta alla sentenza della Corte UE che ha riconosciuto come non corretto il monopolio di Uefa e Fifa, proprio l’ente che governa il calcio europeo ha indetto una conferenza stampa ieri pomeriggio. In molti si sono accorti che in streaming si era collegato anche Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus e nel 2021 fautore della proposta della stessa Superlega, poi naufragata. Tra l’ex numero uno bianconero e Ceferin si è poi scatenato un duello senza esclusioni di colpi e insulti vicendevoli. Ebbene, secondo la ricostruzione del quotidiano sportivo di Torino, una volta collegatosi e riconosciuto dal ponte di controllo Uefa della diretta della conferenza, lo stesso Agnelli sarebbe stato bannato ed espulso così dallo streaming.