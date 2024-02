Slalom maschile Bansko 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire lo slalom maschile di Bansko 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. Tutto pronto sulla neve della località bulgara per l’ottava gara della stagione tra i pali stretti. Sono sette gli azzurri ai nastri di partenza: Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Corrado Barbera e Matteo Bendotti. I favoriti per il successo finale sono l’austriaco Manuel Feller, il tedesco Linus Strasser e lo svizzero Daniel Yule, che occupano i primi tre gradini nella graduatoria di specialità. Proveranno a interpretare il ruolo di mine vaganti, tra gli altri, i norvegesi Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen e Timon Haugan, l’altro elvetico Loic Meillard, il croato Filip Zubcic, il transalpino Clement Noel e il greco AJ Ginnis. A caccia del grande colpo c’è anche il gruppo azzurro, che vuole provare a regalarsi una gioia in questo format dopo i discreti segnali palesati nelle ultimissime uscite.

Lo slalom maschile di Bansko 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 11 febbraio). La prima manche prenderà il via alle ore 09.30 mentre la seconda manche scatterà alle ore 12.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la gara, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.