Slalom maschile Bansko 2024, risultati e classifica prima manche: Noel in testa, top 10 per Sala e Vinatzer

E’ Clement Noel a mettere a referto il miglior tempo nella prima manche dello slalom maschile di Bansko 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla neve della località bulgara, che ospita l’ottava gara della stagione tra i pali stretti, il francese ha fermato il cronometro in 49.13, precedendo i norvegesi Haugan (secondo a 27 centesimi) e Kristoffersen (terzo a 38 centesimi).

Gara caratterizzata da una pista che è andata peggiorandosi con il passare del tempo e che ha quindi favorito i pettorali bassi. Non a caso i primi 8 della classifica sono i primi 8 atleti scesi. Le uniche due eccezioni in top 10 gareggiano per i colori azzurri e rispondono al nome di Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Il primo, con il pettorale 13, ha chiuso nono a 2’07”, mentre il secondo (partito addirittura con il bib 20), ha concluso in decima posizione a 2’20”. Qualificato anche Tobias Kastlunger (26° a 3’84”), che ha fatto in tempo a scendere appena prima che la gara venisse sospesa a causa della condizioni meteo estreme, con tanto vento oltre alla neve che non smette di cadere.

C. Noel (FRA) 49.13 T. Haugan (NOR) +0.27 H. Kristoffersen (NOR) +0.38 L. Meillard (SUI) +1.04 M. Feller (AUT) +1.30 D. Yule (SUI) +1.33 L. Strasser (GER) +1.40 A. Steen Olsen (NOR) +1.50 T. Sala (ITA) +2.07 A. Vinatzer (ITA) +2.20

26. T. Kastlunger (ITA) +3.84