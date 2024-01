Super Bowl 2024 in tv: data, canale, orario e diretta Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers

Il calendario, il programma, l’orario e la diretta tv relativa al Super Bowl LVIII che conclude la stagione NFL 2023/2024. Cinque mesi di football che sono volati ci portano qui, all’appuntamento più atteso dell’anno. A Las Vegas, Neavada, saranno i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers a contendersi il Vince Lombardi Trophy domenica 11 febbraio 2023 (quando in Italia saranno le 00:30 di lunedì 12). I Chiefs, campioni in carica, ci arrivano dopo aver eliminato i Baltimore Ravens nel Championship Round; i 49ers, prima squadra del seeding della NFC, sono invece stati protagonista di una clamorosa rimonta ai danni dei Detroit Lions.

I Chiefs di Mahomes e Kelce si giocano il Super Bowl per la quarta volta negli ultimi cinque anni e vanno a caccia del loro quarto trionfo. Ai 49ers invece il successo manca addirittura dal 1994 e sono usciti sconfitti nelle ultime tre occasioni in cui sono andati a giocarsi il titolo. Tra queste, anche l’edizione 2019, in cui persero a Miami proprio contro Kansas City in quello che fu il primo trionfo dell’attuale dinastia di coach Reid.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere il Super Bowl sulla propria piattaforma, con in più la possibilità di seguire tutti i programmi di approfondimento e avvicinamento alla sfida dell’anno tramite il canale NFL Network, sempre live 24 ore al giorno.

LUNEDI 12 FEBBRAIO

Ore 00:30

Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Ore 18:30 (EASTERN TIME)

Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Ore 15:30 (PACIFIC TIME)

Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers