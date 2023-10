F1, griglia di partenza GP Messico 2023: prima fila tutta Ferrari, Leclerc in pole davanti a Sainz

Exploit Ferrari: prima e seconda nella griglia del GP del Messico, quartultima tappa del Mondiale di Formula 1, dopo le qualifiche. Primo il monegasco Charles Leclerc (1’17″166), lo spagnolo Carlos Sainz a 67 millesimi firma la seconda posizione. Terzo il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull, +0″97), quarto Daniel Ricciardo (AlphaTauri, +0″216), quinto Sergio Perez (Red Bull, +0″257), sesto Lewis Hamilton (Mercedes), settimo Oscar Piastri (McLaren), ottavo George Russell (Mercedes, +0″508), nono Valtteri Bottas e decimo Guanyu Zhou, entrambi dell’Alfa Romeo..

Q1 – Max Verstappen (Red Bull) con il tempo di 1’18″099 ha chiuso in testa le Q1 del Gp del Messico. Al secondo posto Oscar Piastri (McLaren) a 142 millesimi, terzo Daniel Ricciardo (AlphaTauri,+0″242), quarto Charles Leclerc (Ferrari, +0″302). Quinto posto per l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas (+0″330), sesto Sergio Perez (Red Bull, +0″454), settimo Lewis Hamilton (Mercedes, +0″578), ottavo Carlos Sainz (Ferrari, +0″656), nono Alexander Albon (Williams) e decimo Fernando Alonso (Aston Martin). Verstappen, Piastri e Alonso saranno investigati per impeding dopo le Q1. Fuori Sebastian Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams) e, clamoroso, Lando Norris (McLaren).

Q2 – Il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), all’ultimo tuffo, conquista il miglior tempo nelle Q2 con 1’17″571. Secondo posto per Max Verstappen (Red Bull) a 54 millesimi. Terzo George Russell (Mercedes) a un decimo. Quarto Daniel Ricciardo (AlphaTauri), quinto Oscar Piastri (McLaren) a 3 decimi. Sesto Charles Leclerc (Ferrari, +0″330), settimo Valtteri Bottas, ottavo Sergio Perez (Red Bull), nono Carlos Sainz (Ferrari) e decimo il cinese Guan Zhou “ripescato” al posto di Alexander Albon. Eliminati Albon, Hulkenberg, Gasly, Alonso e Tsunoda.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1 Charles Leclerc (Ferrari)

2 Carlos Sainz (Ferrari)

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)

TERZA FILA

5 Sergio Perez (Red Bull)

6 Lewis Hamilton (Mercedes)

QUARTA FILA

7 Oscar Piastri (McLaren)

8 George Russell (Mercedes)

QUINTA FILA

9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10 Guanyou Zhou (Alfa Romeo)

SESTA FILA

11 Pierre Gasly (Alpine)

12 Nico Hulkenberg (Haas)

SETTIMA FILA

13 Fernando Alonso (Aston Martin)

14 Esteban Ocon (Alpine)

OTTAVA FILA

15 Alexander Albon (Williams)

16 Kevin Magnussen (Haas)

NONA FILA

17 Lance Stroll (Aston Martin)

18 Lando Norris (McLaren)

DECIMA FILA

19 Logan Sargeant (Williams)

20 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)