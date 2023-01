Slalom femminile Spindleruv Mlyn 2023: Duerr sorprende Shiffrin, Gulli migliore delle italiane

Clamoroso a Spindleruv Mlyn, Mikaela Shiffrin non vince. Nonostante abbia chiuso la prima manche con un ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici, la campionessa americana parte molto a rilento nella sua seconda prova e perde il testa a testa con Lena Duerr per soli 6 centesimi di secondo. La tedesca è quindi la vincitrice del secondo slalom in Repubblica Ceca, davanti alla leader della classifica generale e alla giovane e fenomenale 19enne Zrinka Ljutic.

Anita Gulli non riesce a ripetere l’ottima prima manche, perde otto posizioni e chiude 15esima. Due piazze più indietro troviamo Marta Rossetti e 19esima Lara Della Mea, che ha fatto segnare il sesto miglior tempo di manche. Trentesima, ma comunque a punti Vera Tschurtschenthaler. Gulli ottiene una posizione simile a quella di ieri, quando aveva chiuso la gara 14esima, mentre le altre tre non erano riuscite a qualificarsi per la seconda manche. Un buon passo in avanti per loro.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

HIGHLIGHTS

CLASSIFICA FINALE

L. Duerr (GER) 1:30.91 M. Shiffrin (USA) +0.06 Z. Ljutic (CRO) +0.49 A. Swenn Larsson (SWE) +0.83 L. Popovic (CRO) +0.84 F. Gritsch (AUT) +1.55 L. St-German (CAN) +1.62 P. Moltzan (USA) +1.76 M. Gisin (SUI) +1.89 M.T. Tviberg (NOR) +2.05

15. A. Gulli (ITA) +2.41

17. M. Rossetti (ITA) +2.42

19. L. Della Mea (ITA) +2.56

30. V. Tschurtschenthaler (ITA) +4.02