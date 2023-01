Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2022/2023: classifica aggiornata dopo slalom domenica Spindleruv Mlyn

La classifica aggiornata della Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di sci alpino dopo il secondo slalom di Spindleruv Mlyn. Mikaela Shiffrin pur non vincendo la gara odierna allunga su Vlhova ed è imprendibile sostanzialmente per lei e per tutte le altre. Con i punti odierni guadagnano qualche posizioni le quattro azzurre dello slalom. Di seguito la classifica aggiornata.

RISULTATI

CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO SLALOM SPINDLERUV MLYN

Mikaela Shiffrin (USA) 1697 Petra Vlhova (SVK) 966 Lara Gut-Behrami (SUI) 906 Federica Brignone (ITA) 688 Rebecca Mowinckel (NOR) 675 Wendy Holdener (SUI) 647 Marta Bassino (ITA) 638 Sofia Goggia (ITA) 570 Elena Curtoni (ITA) 508 Sara Hector (SWE) 506

LE ALTRE ITALIANE

42. Laura Pirovano (ITA) 139

57. Nicol Delago (ITA) 88

69. Roberta Melesi (ITA) 57

75. Marta Rossetti (ITA) 49

77. Asja Zenere (ITA) 46

79. Anita Gulli (ITA) 42

79. Karoline Pichler (ITA) 42

84. Nadia Delago (ITA) 27

85. Lara Della Mea (ITA) 24

86. Elisa Platino (ITA) 23

101. Vera Tschurtschenthaler (ITA) 12

116. Lucrezia Lorenzi (ITA) 3