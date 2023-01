Tiro a volo, gli azzurri di Trap e Skeet volano in Oman per la “Friendship Competition”

Tutto pronto per la seconda edizione della “Friendship Competition Italia – Oman“, con le Squadre Azzurre di Trap e Skeet guidate dai Commissari Tecnici Rodolfo Viganò e Andrea Filippetti che sono volate in Oman. Gli italiano saranno impegnati l’1 e il 2 febbraio per la competizione individuale e il 3 febbraio per quella a squadre. I convocati per la Fossa Olimpica sono Chianese, Correzzola e Sardi tra gli uomini, Littamè, Rossi e Sessa tra le donne. Nello Skeet, invece, convocati sono Fuso, Levato, Simeone e Trinchese tra gli uomini, Bongini e Longhi tra le donne. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

TRAP – Uomini: Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NA); Marco Correzzola di Merlara (PD); Mattia Sardi (Fiamme Azzurre) di Sezzadio (AL). Donne: Sofia Littamè (Aeronautica) di Baone (PD); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA). Commissario Tecnico: Rodolfo Viganò.

SKEET – Uomini: Emanuele Fuso (Esercito) di Spello (PG); Alessio Levato (Fiamme Oro) di Pomezia (RM); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE) ; Aniello Trinchese (Esercito) di Cicciano (NA). Donne: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Giada Longhi (Fiamme Oro) di Longone Sabino (RI). Commissario Tecnico: Andrea Filippetti