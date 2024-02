Slalom femminile Soldeu 2024, risultati e classifica prima manche: Swenn Larsson al comando, Rossetti miglior italiana

La prima manche dello slalom femminile di Soldeu 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, vede al comando Anna Swenn Larsson. La svedese ottiene il miglior tempo sulla neve andorrana, fermando il cronometro in 54.45 e candidandosi a favorita per la vittoria nella nona e terzultima gara della stagione tra i pali stretti. Alle sue spalle la statunitense Paula Moltzan, staccata di 14 centesimi, e la croata Zrinka Ljutic, a 42 centesimi. Completano la top 5 la canadese Nullmeyer e la tedesca Truppe, mentre Sara Hector, partita col pettorale 1, è solo nona a pari merito con l’austriaca Liensberger. Per quanto riguarda le azzurre, invece, la migliore è Marta Rossetti, diciannovesima a 1’89”. Qualificate alla seconda manche anche Martina Peterlini, 27^ con un ritardo di 2’52″‘, e Vera Tschurtschenthaler, 29^ a 2’64”, mentre è uscita dalla trenta Lara Della Mea, il cui distacco di 2’96” non le ha consentito di proseguire il cammino. Out anche Lorenzi, Sola e Mondinelli.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

A. Swenn Larsson (SWE) 54.45 P. Moltzan (USA) +0.14 Z. Ljutic (CRO) +0.42 A. Nullmeyer (CAN) +0.62 L. Duerr (GER) +0.66 K. Truppe (AUT) +0.69 M. Gisin (SUI) +0.72 C. Rast (SUI) +0.81 K. Liensberger (AUT)/S. Hector (SWE) +1.10

19. M. Rossetti (ITA) +1.89 QUALIFICATA

27. M. Peterlini (ITA) +2.52 QUALIFICATA

29. V. Tschurtschenthaler (ITA) +2.64 QUALIFICATA

36. L. Della Mea (ITA) +2.96

41. L. Lorenzi (ITA) +3.50

DNF B. Sola

DNF E. Mondinelli