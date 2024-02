Slalom femminile Soldeu 2024, start list seconda manche: tre azzurre al via

La start list della seconda manche dello slalom femminile di Soldeu 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La svedese Anna Swenn Larsson ha messo a referto il miglior tempo nella prima manche sulle nevi del Principato di Andorra. Alle sue spalle Moltzan e Ljutic, mentre sono tre le italiane ancora in corsa: si tratta di Marta Rossetti, Martina Peterlini e Vera Tschurtschenthaler. Appuntamento alle ore 13.30 per la seconda manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.

Start list seconda manche slalom Soldeu 2024