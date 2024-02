Formazioni ufficiali Fiorentina-Frosinone, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Frosinone, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. I viola non hanno ancora vinto in questo 2024 e vogliono farlo davanti ai propri tifosi. Scenderanno in campo con i favori del pronostico, ma non potranno sottovalutare la squadra di Di Francesco, che la scorsa settimana ha spaventato il Milan. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Terracciano, Kayode, Quarta, Milenkovic, Biraghi, Mandragora, Duncan, Ikone, Nico Gonzalez, Beltran, Belotti

FROSINONE: Turati, Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri, Barrenechea, Mazzitelli, Harroui, Soulé, Kaio Jorge, Seck